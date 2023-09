Αρκαδία

Τροχαίο - Αρκαδία: Νεκρός οδηγός που βγήκε από τον δρόμο

Ποια η αιτία για την τραγική εκτροπή του οχήματος από την πορεία του, η οποία οδήγησε στο θάνατο του οδηγού.

Τη ζωή του έχασε ένας άτυχος άνδρας την Τρίτη το απόγευμα στα Κάτω Δολιανά Αρκαδίας, όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξέκλινε της πορείας του, τράκαρε και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα από συντρίμμια.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 16.00 και η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε, κατέφτασε και παρενέβη άμεσα.

Στόχος της να ανασύρει το σώμα του οδηγού και να διαπιστώσει σε τι κατάσταση βρισκόταν. Πράγματι τα στελέχη του σώματος κατάφεραν να ανασύρουνν τον οδηγό, λίγο αργότερα όμως απλώς διαπιστώθηκε ότι ο άτυχος άνδρας είχε ήδη πεθάνει.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας άνδρας, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., έπειτα από εκτροπή και πτώση του οχήματος σε δύσβατο σημείο, στην Τ.Κ. Κάτω Δολιανών, του δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Αρκαδίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2023

