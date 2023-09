Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Σύγκρουση εμπορικών πλοίων (βίντεο)

Πώς συνέβη η σύγκρουση των εμπορικών πλοίων.

Δύο εμπορικά πλοία συγκρούστηκαν τα ξημερώματα 4 ναυτικά μίλια νότια της Κεφαλονιάς ανοιχτά της παραλίας Ξι.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, δύο φορτηγά πλοία με σημαία Πορτογαλίας και Μάλτας συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 4 ναυτικά μίλια της Κεφαλονιάς. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός ατόμου, ούτε προκλήθηκε ρύπανση.

Τα πλοία έχουν υποστεί μόνο υλικές ζημιές. Στην περιοχή σπεύδουν ένα πλοίο του ΛΣ και ένα ρυμουλκό, ενώ πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή εισροή υδάτων παρά μόνο υλικές ζημιές.





Από τη σύγκρουση των δύο πλοίων δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση.