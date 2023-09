Δωδεκανήσα

“Αστυνομικός” άρπαξε τις οικονομίες ηλικιωμένης

Πως ο 45χρονος απατεώνας, πήρε χιλιάδες ευρώ από την γυναίκα, παριστάνοντας τον αστυνομικό.

(εικόνα αρχείου)

Στην σύλληψη ενός 45χρονου Βούλγαρου απατεώνα προχώρησανοι αστυνομικοί του ΑΤ Λέρου.

Πιο συγκεκριμένα την 6η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15.30 μια 77χρόνη ημεδαπή, κάτοικος Παντέλι Λέρου υπέβαλε μήνυση κατ΄ αγνώστων για απάτη.

Την ίδια ημέρα και περί ώρα 12.00 άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 77χρονη και παριστάνοντας τον αστυνομικό την ενημέρωσε ότι η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και κατάφερε να την πείσει να του δώσει 5.000 ευρώ τα οποία απέδωσε η ίδια μέσα σε μαύρη πλαστική σακούλα. Σκοπός ήταν να… «αφεθεί ελεύθερη».

Από την προανάκριση και από την αξιοποίηση πληροφοριών και βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας του δράστη και προέκυψε ότι είναι ένας 45χρονος Βούλγαρος ο οποίος αναζητήθηκε από τους αστυνομικούς και εντοπίστηκε στον λιμένα Λακκίου Λέρου.

Ο δράστης ομολόγησε υποστηρίζοντας όμως ότι ενεργούσε για λογαριασμό άλλου που του ανέθεσε την είσπραξη των χρημάτων!

Σε σωματική έρευνα βρέθηκε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ κι ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο δράστης θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω για τα περαιτέρω.





