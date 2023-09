Δωδεκανήσα

Φαρμακονήσι: Δεκάδες παράτυποι μετανάστες σε βάρκες

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού

Σε εντοπισμό και διάσωση 53 μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα προχώρισε το Λιμενικό Σώμα στο Φαρμακονήσι Δωδεκανήσου. Η ανακοίνωση του Λιμενικού "Σε εντοπισμό και διάσωση 53 μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα προχώρισε το Λιμενικό Σώμα στο Φαρμακονήσι Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη το πρωί η Λιμενική Αρχή της Λέρου ενημερώθηκε για τον εντοπισμό ταχύπλοού σκάφους στη θαλάσσια περιοχή 1 ναυτικό μίλι βορειοανατολικά της Λέρου, καθώς και για την ύπαρξη αριθμού αλλοδαπών επί του Φαρμακονησίου.