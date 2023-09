Σέρρες

Σέρρες: φωτιά στο Παγγαίο Όρος

Η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή και για την κατάσβεσή της συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το βράδυ σε δύσβατη δασική έκταση τού Παγγαίου Όρους, κοντά στην Αμφίπολη Σερρών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 22 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, πέντε οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας «σηκώθηκε» ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις από αέρος.

Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

