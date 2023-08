Σέρρες

Φωτιά στις Σέρρες σε δασική περιοχή

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στην πυρκαγιά που καίει πευκοδάσος.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στις Σέρρες, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πευκοδάσος στην περιοχή Αηδονοχώρι.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Τρίτης σε δασική έκταση στο Αηδονοχώρι του Δήμου Βισαλτίας σε δύσβατη πευκόφυτη περιοχή βόρεια του χωριού.

Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, με τους πυροσβέστες που έχουν σπεύσει στο σημείο να προσπαθούν αρχικά να την οριοθετήσουν και στη συνέχεια να την θέσουν υπό έλεγχο.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που με πεζοπόρα τμήματα προσπαθούν να προσεγγίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς. Επί τόπου βρίσκονται και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

