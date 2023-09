Θεσσαλονίκη

Οικιακή βοηθός πίσω από κλοπή “μαμούθ”

Εξιχνιάστηκε η κλοπή χρηματοκιβωτίου με αμύθητη περιουσία μέσα. Η συνεργασία με την Europol και το διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Οικιακή βοηθός συνελήφθη για εμπλοκή σε κλοπή χρηματοκιβωτίου από διαμέρισμα, πράξη που τελέστηκε τον Ιούλιο του 2019, με τη λεία να περιλαμβάνει κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ και μετρητά (8.000 ευρώ).

Ύστερα από έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν για την υπόθεση τα στοιχεία συνολικά τεσσάρων ατόμων (όλοι υπήκοοι Γεωργίας). Εκτός από την 27χρονη οικιακή βοηθό, η οποία παραμένει υπό κράτηση, η δικογραφία περιλαμβάνει τρεις άνδρες (39, 52 και 46 ετών) που κατηγορούνται είτε ως φυσικοί δράστες είτε ως συνεργοί στην πράξη της κλοπής.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες εισήλθαν στο διαμέρισμα (στο κέντρο της Θεσσαλονίκης) χωρίς να αφήσουν ίχνη διάρρηξης και «σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο, το οποίο «φόρτωσαν» σε αυτοκίνητο διαφυγής. Για την εξιχνίαση την υπόθεσης προηγήθηκε συνεργασία με την EUROPOL, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο 46χρονος -εκ των κατηγορούμενων, είχε συλληφθεί σε προγενέστερο χρονικό διάστημα και μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοί του, που παραμένουν ασύλληπτοι, φαίνεται πως διέφυγαν στο εξωτερικό και σε βάρος τους εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης.

