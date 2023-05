Κοινωνία

Μαρούσι: Οικιακή βοηθός “ξάφρισε” σπίτι

Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που έκλεβε την εργοδότριά της: Συνελήφθη και ο συνεργός της. Πού εντόπισε η ΕΛΑΣ τα κλοπιμαία.

Συνελήφθησαν στην Αθήνα, την Τετάρτη (10/5) το πρωί, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, 46χρονη και 27χρονος, αλλοδαποί, για διακεκριμένη κλοπή από δύο ή περισσότερους δράστες που ενώθηκαν για τη διάπραξη κλοπών και για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράβαση του νόμου περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης δύο κλοπών από σπίτι στο Μαρούσι, που σημειώθηκαν κατά το τελευταίο 2μηνο, ταυτοποίηθηκε η εμπλοκή της 46χρονης αλλοδαπής, η οποία εργάζονταν ως οικιακή βοηθός στο συγκεκριμένο σπίτι.

Κατα τις παραπάνω κλοπές αφαιρέθηκαν τιμαλφή, κοσμήματα, είδη ρουχισμού και χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρήματα και τραπεζικές επιταγές.

Η Αστυνομία εντόπισε χθες την 46χρονη στο σπίτι της, εντός του οποίου βρισκόταν και ο 27χρονος, και μετά από έρευνα που βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 2 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτική ουσία (πιθανόν ινδική κάνναβη) συνολικού βάρους 3,6 γραμμ., αεροβόλο πιστόλι, 4 μαχαίρια, 2 ποδήλατα, πλήθος ρολογιών χειρός, πλήθος γυαλιών ηλίου, κοσμήματα, αναπτήρες, είδη ρουχισμού και τσάντες. Επίσης βρέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων από το σπίτι στο Μαρούσι και αποδόθηκαν στο νόμιμο ιδιοκτήτη.

Επιπλέον εξιχνιάστηκε 1 περίπτωση κλοπής ποδήλατου και χρηματικού ποσού από αποθήκη στο Γαλάτσι. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των ιδιοκτήτων και των υπολοίπων αφαιρεθέντων συνεχίζεται.

