Κακοκαιρία “Daniel”: Ομαδική μήνυση κατοίκων της Φαρκαδόνας για τις πλημμύρες

Ο δικηγόρος των ανθρώπων που καταγγέλλουν την Πολιτεία μίλησε στον ΑΝΤ1 εξηγώντας το σκεπτικό της μήνυσης.

Ότι κάποιοι έσπασαν το φράγμα του Ενιπέα με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η Φαρκαδόνα, καταγγέλλουν 30 κάτοικοι της Φαρκαδόνας, οι οποίοι και κατέθεσαν μήνυση στη Δικαιοσύνη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο δικηγόρος των εναγόντων κατηγόρησε ευθέως την τοπική αυτοδιοίκηση ότι, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έσπασαν το φράγμα του Ενιπέα, με σκοπό τα νερά των πλημμυρών αντί για την Καρδίτσα να πάνε στα γύρω χωριά, μεταξύ των οποίων και η Φαρκαδόνα.

Ο νομικός είπε πως, υπάρχουν και φωτογραφίες από τα σπασμένα σημεία και κατήγγειλε πως το ίδιο έγινε και σε φράγμα της Λάρισας.

«Στη Φαρκαδόνα έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια, το νερό ήταν 30 μέτρα και επαγγελματίας που είχε συνεργείο, καταστράφηκαν τα πάντα. Το χωριό θα μπορεί να κατοικηθεί σε 2-3 χρόνια», εκτίμησε.

