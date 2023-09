Θεσσαλονίκη

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Βαρύ το κλίμα στην κηδεία του αστυνομικού

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον 38χρονο που σκότωσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, αφήνοντας τα δύο παιδιά τους ορφανά.

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης συγγενείς και φίλοι, στον 38χρονο αστυνομικό που σκότωσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η κηδεία έγινε στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και το "παρών" έδωσαν συγγενείς και φίλοι για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια του 38χρονου.

Στην τελετή το κλίμα ήταν βαρύ, αφού κανείς δεν μπορούσε να δώσει μια λογική εξήγηση πώς ο άνθρωπος, έφθασε σε σημείο να εκτελέσει την πρώην γυναίκα του, αφήνοντας τα δυο παιδιά τους ορφανά.

Μάλιστα, κάποιοι από τους συγγενείς του αστυνομικού φώναζαν "γιατί αγόρι μου; γιατί; γιατί το έκανες αυτό;" ενώ ακολουθούσαν το φέρετρο.

Στο μεταξύ, την ίδια ώρα στο Ωραιόκαστρο οδηγούνταν στην τελευταία της κατοικία η άτυχη 42χρονη, που δολοφονήθηκε από τον άνθρωπο με τον οποίο είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η γυναικοκτονία έγινε το πρωί της περασμένης Τρίτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπου ο 38χρονος αστυνομικός σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα την 42χρονη πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε πάρει συναινετικό διαζύγιο, με το οποίο ρυθμίζονταν οι μέρες και ώρες επικοινωνίας του δράστη και αυτόχειρα με τα παιδιά. Κατά τις ίδιες πηγές, το εν διαστάσει ανδρόγυνο δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν καμία αστυνομική υπηρεσία για ενδοοικογενειακό πρόβλημα, ούτε υπήρχε καταγγελία από την πλευρά της γυναίκας για εις βάρος της απειλές ή βίαιη συμπεριφορά.

Ο 38χρονος είχε μετακινηθεί σε υπηρεσία γραφείου της ΕΛ.ΑΣ. συνέπεια προβλήματος τενοντίτιδας που αντιμετώπιζε και του είχε αφαιρεθεί το υπηρεσιακό όπλο. Την κυνηγετική καραμπίνα με την οποία σκότωσε τη 42χρονη και έβαλε τέλος στη ζωή του φαίνεται πως την κατείχε νόμιμα.

Αστυνομικοί που μετέβησαν το πρωί στο διαμέρισμα όπου τελέστηκαν το έγκλημα και η αυτοχειρία πραγματοποίησαν έρευνες χωρίς να βρουν κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους των πράξεων του 38χρονου.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 38χρονος περίμενε τα φύγουν τα παιδιά για το σχολείο και ακολούθως ανέβηκε στο διαμέρισμα όπου ζούσε η 42χρονη με τους γιους της.

