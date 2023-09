Δωδεκανήσα

Τήλος: διάσωση δεκάδων μεταναστών από ιστιοφόρο (βίντεο)

Βίντεο με την επιχείρηση διάσωσης, ανάρτησε το Λιμενικό Σώμα.

Στον εντοπισμό και την διάσωση μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος προχώρησε σήμερα το Λιμενικό στην Τήλο.

Ειδικότερα, η επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα τα ξημερώματα σήμερα στη θαλάσσια περιοχή 26 ν.μ. νοτιοδυτικά του νησιού.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ενημερώθηκε από τον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης ”112” για την ύπαρξη Ι/Φ σκάφους με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων σε δυσχερή θέση.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα τρία παραπλέοντα πλοία, ενώ μετέβησαν Περιπολικό πλοίο του Λιμενικού σώματος και Ναυαγοσωστικό σκάφος.

Το Περιπολικό πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στη διάσωση 34 αλλοδαπών, καλά στην υγεία τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα της Κω και στη συνέχεια στο ΚΥΤ Κω για καταγραφή και ταυτοποίηση.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

