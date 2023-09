Μαγνησία

Πλημμύρες - Βόλος: Τα προβλήματα παραμένουν στη Μαγνησία, χωρίς νερό για δωδέκατη μέρα

Συνεχίζονται για 12η ημέρα τα προβλήματα σητν Μαγνησία. Σταθερά τα νερά της Κάρλας.

Συνεχίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Μαγνησίας, μετά τη θεομηνία που σάρωσε την περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα, με τα πλέον σημαντικά να αφορούν την υδροδότηση με καθαρό πόσιμο νερό, τον καθαρισμό των κατοικιών και των δρόμων από τους τόνους λάσπης και την κατεστραμμένη οδοποιία κυρίως στο Πήλιο.

Στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας για δωδέκατη ημέρα δεν υπάρχει πόσιμο νερό στα σπίτια και τις επιχειρήσεις και η ζωή δυσκολεύει περισσότερο από τις ανάγκες της καθημερινότητας για τις ανάγκες των 200.000 περίπου ανθρώπων που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου.

Η ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, δίνουν πραγματικό αγώνα για την αποκατάσταση της υδροδότησης με πόσιμο νερό, αλλά η πλήρης σχεδόν καταστροφή του συστήματος άντλησης και διανομής κάνει την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη και ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος ανακοίνωσε χθες σε συνέντευξή του ότι το καθαρό πόσιμο νερό θα τρέξει ξανά στις βρύσες μετά από περίπου ένα 20ήμερο .

Παράλληλα ο καθαρισμός των σπιτιών και των επιχειρήσεων που πλημμύρισαν σε πολλές συνοικίες του Βόλου συνεχίζεται και οι άνθρωποι προσπαθούν να βάλουν σε τάξη την ζωή τους αφού βλέπουν κατεστραμμένη την περιουσία τους.

Καταβάλλονται προσπάθειες να καθαρισθούν στοιχειωδώς οι δρόμοι από την λάσπη, το χώμα και τα σκουπίδια στον Βόλο αλλά η έλλειψη νερού καθιστά δύσκολη την προσπάθεια των συνεργείων του Δήμου Βόλου.

Την ίδια ώρα τεχνικά συνεργεία καθαρίζουν τον χείμαρρο Κραυσίδωνα αφού η κοίτη του ανέβηκε πάνω από ένα μέτρο, μετά τις πλημμύρες, εξαιτίας των φερτών υλών και των τεραστίων ποσοτήτων πέτρας που κατέβασε από το Πήλιο και έτσι είναι εντυπωσιακές οι εικόνες από τα βουνά πέτρας που συσσωρεύονται για να απομακρυνθούν από την κοίτη, ενώ δύο ημέρες πριν σημειώθηκαν μικροεπεισόδια μεταξύ κατοίκων της περιοχής και συνεργείου που προσπάθησε να κόψει και να απομακρύνει δέντρα από την κοίτη του χειμάρρου και που εμπόδιζαν την ομαλή ροή των νερών με αποτέλεσμα υπερχείλιση και την πλημμύρα σε πολλές συνοικίες. Οι κάτοικοι αντέδρασαν στην κοπή των δέντρων, παρά τα προβλήματα που προκλήθηκαν από αυτά.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Μαγνησία και τη Θεσσαλία γενικότερα δεν θα λειτουργήσουν ούτε την προσεχή εβδομάδα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Στο Νότιο Πήλιο πέραν των τεράστιων καταστροφών στην οδοποιία και σε άλλες νευραλγικές υποδομές της περιοχής πολλά χωριά και κωμοπόλεις εξακολουθούν και εκεί να μην έχουν πόσιμο νερό και ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Παρρησιάδης κάνει αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση της υδροδότησης και τη διανομή εμφιαλωμένου νερού.

Επίσης ζητήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λασκαρίδη να διατεθεί το περίφημο σκάφος "Typhoon" που κινείται στο Αιγαίο και περισυλλέγει απορρίμματα στη θάλασσα, να μετακινηθεί στον Παγασητικό και να συλλέξει τους χιλιάδες τόνους φερτών υλών που υπάρχουν στην επιφάνεια του κλειστού κόλπου και στις ακτές για να επανέλθει και ο Τουρισμός σε κανονικά επίπεδα.

Η αγωνία για το επίπεδο των νερών της λίμνης Κάρλας συνεχίζεται και υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα αφού έχει σταματήσει να ανέρχεται η στάθμη των νερών και να απειλούνται τα παρακάρλια χωριά και κωμοπόλεις.

