Κοινωνία

Πλημμύρες - Θεσσαλία: κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

-

Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την ερχόμενη εβδομάδα. Τη μη διεξαγωγή μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 ανακοίνωσαν το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, «στο πλαίσιο διαρκούς χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης στο σχολικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συνεκτιμώντας υγειονομικές παραμέτρους, την ανάγκη ολοκλήρωσης του ενδελεχούς ελέγχου και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης στα σχολεία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Από την πρώτη στιγμή, μετά τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς συνεργάζονται στενά για την ταχύτερη δυνατή επιστροφή των μαθητριών/μαθητών και των δασκάλων και καθηγητών στο σχολικό περιβάλλον. Θα υπάρξει ειδική μέριμνα για την αναπλήρωση των μαθημάτων εντός της χρονικής διάρκειας του τρέχοντος σχολικού έτους.

Τέλος, το ΥΠΑΙΘΑ εργάζεται εντατικά με γνώμονα τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πλέον βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων και δεσμεύεται ότι θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τις/τους μαθήτριες/μαθητές και τους εκπαιδευτικούς».

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Παιδί Νηπιαγωγείου πήγε… κατά λάθος στο Δημοτικό

Κακοκαιρία Daniel – Λάρισα: Εξαφανίστηκε ΑΤΜ από πλημμυρισμένο σουπερμάρκετ

Πλημμύρες στην Λάρισα - Διασωθέντας: πέσαμε από τη λέμβο και παρασυρθήκαμε 800 μέτρα (βίντεο)