Κρήτη: νεαρή τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Η άτυχη κοπέλα έμεινε στο δωμάτιο της για να ξεκουραστεί, αλλά όταν οι φίλοι της επέστρεψαν την βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της.

Θλίψη στην Κρήτη για τον θάνατο μιας 32χρονης που έκανε τις διακοπές της σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου.

Η 32χρονη από την Σερβία διέμενε στο ξενοδοχείο με φίλους της. Χθες αισθάνθηκε αδιαθεσία και θέλησε να παραμείνει στο δωμάτιο για να ξεκουραστεί.

Οι φίλοι της την άφησαν να κοιμηθεί και έφυγαν. Όμως, όταν επέστρεψαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, ekriti.gr, βρήκαν την 32χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Κάλεσαν ασθενοφόρο αλλά ήταν ήδη αργά καθώς η γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

