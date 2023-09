Λασιθίου

Κρήτη: Άγριο ξύλο σε ταβέρνα για τις δημοτικές εκλογές

Σύμφωνα με την καταγγελία δημοτική σύμβουλος που έτρωγε σε ταβέρνα με τον σύζυγο της, ξυλοκοπήθηκαν από τον ιδιοκτήτη και τον γιό του.

Ένας άγριος ξυλοδαρμός για… προεκλογικός όπως φαίνεται λόγους σημειώθηκε σε περιοχή του Λασιθίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το μεσημέρι του Σαββάτου όταν σε ταβέρνα στο Οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε εκεί ένας 56χρονος άνδρας, η σύζυγος του οποίου είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, όπως κατήγγειλε στις αρχές, υπήρξε άγριο επεισόδιο με τον 57χρονο ιδιοκτήτη της ταβέρνας αλλά και τον 30χρονο γιο του με αποτέλεσμα να καυγαδίσουν και στη συνέχεια να του επιτεθούν χτυπώντας τον με μπουνιές και κλωτσιές που είχε ως συνέπεια να τραυματιστεί.

Ο ίδιος κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές καταθέτοντας μήνυση εναντίον του πατέρα και του γιου με τους αστυνομικούς να τους συλλαμβάνουν.

Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας κατέθεσε μήνυση στον 56χρονο καθώς όπως ανέφερε εκείνος ήταν αυτός που του επιτέθηκε.

