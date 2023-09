Δωδεκανήσα

Ρόδος - Μεταναστευτικό: Κατακόρυφη άνοδος στις αφίξεις, στα όριά της η Αστυνομία (βίντεο)

Μεγάλη η καθυστέρηση της μεταγωγής τους στα ΚΥΤ Λέρου και Κω, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στην Αστυνομία του νησιού.

Κατακόρυφη άνοδο καταγράφει ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων που καταφτάνουν τον τελευταίο καιρό στο νησί της Ρόδου καθημερινά χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Μόνο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου πέρασαν στη Ρόδο 1.150 μετανάστες και κατά το διάστημα 1-19 Σεπτεμβρίου περισσότεροι από 2.000.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα rodiaki.gr , εκατοντάδες μετανάστες περιμένουν στους δρόμους της πόλης αρκετές μέρες, μέχρι να μπορέσουν να μεταφερθούν όπως προβλέπεται, σε δομές κατάλληλες. Το γεγονός τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει πάρει πλέον εκρηκτικές αλλά και επικίνδυνες διαστάσεις, αφού οι άνθρωποι αυτοί (μεταξύ των οποίων και πολλά μικρά παιδιά) κοιμούνται, τρώνε και ικανοποιούν κάθε βιοτική ανάγκη τους, σε ένα από τα πιο κεντρικά πάρκα της πόλης της Ρόδου.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των αστυνομικών του νησιού κ. Μανώλης Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε την κατάσταση τραγική και υπογράμμισε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται οξύνεται ολοένα και περισσότερο εξαιτίας των αυξημένων ροών που καταγράφονται καθημερινά. Σημείωσε ότι είναι υπό διάλυση τα αστυνομικά τμήματα του νησιού. «Οι μετανάστες είναι ένα σοβαρό θέμα για τις υπηρεσίες της αστυνομίας καθώς χρειάζεται να γίνει η καταγραφή τους και εν συνεχεία η μεταγωγή τους σε κάποιο ΚΥΤ σε Λέρο ή Κω. Και μπορεί όλα αυτά να γίνονται γρήγορα, όμως για την διεκπεραίωση τους απαιτείται προσωπικό της αστυνομίας, το οποίο τους μεταφέρει και επιστρέφει στη Ρόδο αυθημερόν. Όλοι οι συνάδελφοι βάλαμε πλάτη για να βγει η σεζόν και να αντιμετωπιστούν οι αντίξοες συνθήκες του καλοκαιριού (φωτιά, μεταναστευτικό κ.α.) όμως πλέον η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο. Σε πολλά τμήματα δεν υπάρχει προσωπικό για τα περιπολικά και στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου πλέον δεν υπάρχει αξιωματικός υπηρεσίας. Την ίδια ώρα εργαζόμαστε 16-18 ώρες χωρίς πρόσφατες άδειες και ρεπό, μεταξύ άλλων και για να γίνουν άμεσα οι μεταγωγές των εκατοντάδων μεταναστών. Τα μέλη της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας της ΕΛΑΣ και οι τοπικοί φορείς πρέπει να πιέσουν ώστε να γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης και των αναγκών που έχει η Ρόδος σε αστυνομικούς, και αυτές να καλυφθούν άμεσα».





«Η Ρόδος δεν είναι ένα χωριό. Η Ρόδος μόνη της, ως ένα νησί, υπερβαίνει σε πληθυσμό πολλούς νόμους της Ελλάδας, έχει πλήρη κοινωνική ζωή και το χειμώνα, και έτσι πρέπει να τη δουν. Όταν είχε έρθει εδώ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου μας ο κ. Μιχάλης Καραμαλάκης του ζητήσαμε να μας βοηθήσει να βγάλουμε τη σεζόν και έπειτα να καθίσουμε να κάνουμε ένα συνολικό σχεδιασμό γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πράγματι πέρα από το ότι έστειλε στο αεροδρόμιο αποσπασμένες ενισχύσεις, έστειλε αποσπασμένους και στις περιφερειακές υπηρεσίες όπως είναι η το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου αλλά και το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη σεζόν. Όμως στις 31 Αυγούστου το 70% των αποσπασμένων εκείνων αστυνομικών έφυγε, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες ξαφνικά να πάθουν και πάλι «μπλακάουτ». […] Η εκτίμησή μου είναι ότι για να λειτουργήσουν οι αστυνομικές υπηρεσίες εδώ, πρέπει να έρθουν άμεσα τουλάχιστον 100 αστυνομικοί αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα. Συγκεκριμένα για να υπάρξει αστυνόμευση στην περιοχή μας πρέπει άμεσα να προσληφθούν συνοριακοί φύλακες οι οποίοι θα ασχολούνται μόνο με το μεταναστευτικό, το οποίο εδώ και 25 χρόνια δε σταματάει και θα συνεχίσει να υφίσταται, και από κει και πέρα να δημιουργηθεί αυτόνομο Τμήμα Άμεσης Δράσης το οποίο θα ενισχυθεί και με αστυνομικούς, θα αυξηθεί η οργανική του δύναμη, ούτως ώστε ο πολίτης να μπορεί να έχει δίπλα του την αστυνομία οπότε την χρειάζεται. Ελήφθη μέριμνα για την πρόσληψη φυλάκων ενόψει μεταναστευτικού, το δέχομαι. Πλην όμως κατά τις προσλήψεις συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, έγιναν προσλήψεις μόνο για την περιοχή του Έβρου τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από τα Δωδεκάνησα έγινα προσλήψεις μόνο σε Λέρο, Κω, Σύμη και Καστελόριζο. Η Ρόδος εξαιρέθηκε από αυτές τις προσλήψεις πράγμα που μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.





Πηγή: Rodiaki.gr

