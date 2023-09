Κυκλάδες

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάρο

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα.

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Νάουσας στην Πάρο, στο ύψος του Αστέρα νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε βαριά ο οδηγός της μοτοσυκλέτας ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο νεκρός είναι κάτοικος Νάουσας, ηλικίας περίπου 65 ετών, σύμφωνα με το parianostypos.gr.

