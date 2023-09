Εύβοια

Χαλκίδα: Ιερέας ορφανοτροφείου απειλούσε ανήλικο με ξύλινη βέργα

Η καταγγελία του 12χρονου φιλοξενούμενου στο ίδρυμα που οδήγησε στην σύλληψη του παππά. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Συνελήφθη 38χρονος ιερέας, διευθυντής του ορφανοτροφείου αρρένων της Ιεράς Μονής Χαλκίδας, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και απειλή.

Τον ιερέα μήνυσε ανήλικο παιδί και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να υποστήριξε πως το απειλούσε με μια ξύλινη βέργα. Πρόκειται για ένα αγόρι από την Ολλανδία, 12 ετών , που φιλοξενείται στο συγκεκριμένο ίδρυμα.

Το περιαστικό σημειώθηκε μεταξύ των ωρών 14.00-18.00 , οπότε και ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί του τμήματος Χαλκίδας. Σε βάρος του 38χρονου ιερέα σχηματίζεται δικογραφία «περι ενδοοικογενειακής βίας και απειλή».

