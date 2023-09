Αχαΐα

Πάτρα: Πήγε στον γιατρό και οι διαρρήκτες... αλώνιζαν στο σπίτι της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδίστακτοι κακοποιοί της έκαναν το σπίτι "γυαλιά καρφιά" την ώρα που είχε άει στον γιατρό. Σε σοκ η ιδιοκτήτρια.

-

Η εγκληματικότητα στην Πάτρα "καλπάζει" και η νέα διάρρηξη έρχεται να προστεθεί σε σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν καταγραφεί στην πόλη.

Δεν πίστευε στα μάτια της μια ηλικιωμένη γυναίκα, κάτοικος Καμινίων στην Πάτρα, μπαίνοντας στο σπίτι της, χθες το μεσημέρι. Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της στις 11:00 το πρωί για να πάει στον γιατρό για εξέταση.

Επέστρψε δύο ώρες αργότερα και είδε το σπίτι της άνω – κάτω. Τα συρτάρια όλα βγαλμένα από τις ντουλάπες, τα ρούχα πεταμένα σε όλο το σπίτι

. Ηταν προφανές ότι οι δράστες έψαχναν για πολύτιμα αντικείμενα και για να προλάβουν πέταγαν ό,τι έβρισαν μπροστά τους στο πάτωμα.

Η γυναίκα υπέστη σοκ στην θέα του «ρημαγμένου» σπιτιού της. Κάλεσε αμέσως την κόρη της και εκείνη με την σειρά της την Ασφάλεια Πατρών.

Αστυνομικοί πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και καταθέσεις προκειμένου να αναζητήσουν τους δράστες. Οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες άρπαξαν 3 χρυσά δαχτυλίδια και ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο.

Φωτογραφίες: flamis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Ιερέας ορφανοτροφείου απειλούσε ανήλικο με ξύλινη βέργα

Ιορδανία - Μπαλωθιές: Καλεσμένος σκότωσε τον γαμπρό πριν τον γάμο! (βίντεο ντοκουμέντο)

Νέες ταυτότητες: Ανοίγει η πλατφόρμα - Οδηγός για τις αιτήσεις