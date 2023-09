Βοιωτία

Θήβα: Πτώση αεροσκάφους της Αερολέσχης (βίντεο)

Πληροφορίες κάνουν λόγο γιαεπιχείρηση απεγκλωβισμού του χειριστή του, που φέρεται να έχει χάσει την ζωή του.

Αεροπορικό δυστύχημα, σημειώθηκε στις 12:00’ το μεσημέρι του Σαββάτου (23/9/23) πλησίον του διαδρόμου της Αερολέσχης Θηβών.

Μικρό αεροσκάφος με το χειριστή του κατέπεσε κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από την Π.Υ. Θηβών για τον απεγκλωβισμό του χειριστή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ του LamiaReport ο χειριστής και μοναδικός επιβαίνοντας του αεροσκάφους, είναι νεκρός.

Παρόμοιο δυστύχημα θυμίζουμε ότι είχε σημειωθεί και τον περασμένο Οκτώβριο.





