Βοιωτία

Πτώση αεροσκάφους στη Θήβα: Πατέρας ενός βρέφους ο νεκρός πιλότος (εικόνες)

Θρήνος για τον πιλότο που έχασε τη ζωή του όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος όπου επέβαινε, συνετρίβη.

-

Πατέρας ενός βρέφους 7-8 μηνών ήταν ο 37χρονος πιλότος που έχασε τη ζωή του, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε, συνετρίβη στην Αερολέσχη Θηβών, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό, υπερελαφρύ μονοκινητήριο είχε δώσει σχέδιο πτήσης για Βόλο γύρω στις 12:30 και έπεσε κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής συνθήκες.

Λίγο μετά την απογείωση, το αεροσκάφος παρουσίασε πρόβλημα. Ειδικότερα, το αεροσκάφος φέρεται ότι «στολάρισε», δηλαδή παρουσίασε απώλεια στήριξης, με αποτέλεσμα να πέσει εκτός αεροδρομίου, σε παρακείμενο χωράφι.

Λίγο πριν τη συντριβή, ο χειριστής, ο οποίος είχε εμπειρία πτήσεων, είχε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου της Τανάγρας.

Επί τόπου έσπευσαν άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θηβών προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 37χρονο, ο οποίος παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο υπήρξε και διαρροή καυσίμων.

Πηγή: lamianow.gr

