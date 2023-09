Χαλκιδική

Χαλκιδική: Έκλεψε τραπεζική κάρτα και “σήκωσε” χιλιάδες ευρώ

Επιπλέον της διάρρηξης, πανικό προκάλεσε στο θύμα και η απώλεια τεράστιου ποσού από τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Διέρρηξε σπίτι στη Χαλκιδική, έκλεψε την τραπεζική κάρτα του ιδιοκτήτη και στη συνέχεια την χρησιμοποίησε και κατάφερε να κάνει αναλήψεις ύψους 2.019,70 ευρώ.

Συγκεκριμένα από το τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, στις 5 Σεπτεμβρίου του 2023, σε περιοχή της Χαλκιδικής, εισήλθε παράνομα σε οικία ημεδαπού και αφαίρεσε μία τραπεζική κάρτα, με τη χρήση της οποίας στη συνέχεια αφαίρεσε χρηματικό ποσό 2.019,7 ευρώ.

