Χαλκιδική: σπείρα έκλεβε πολυτελή αυτοκίνητα τουριστών (εικόνες)

Πώς εντοπίστηκαν από τις αρχές ποληστές με τη λεία-"μαμουθ" από τα πολυτελή αυτοκίνητα.

Ένα πολυτελές αυτοκίνητο με ρουμανικές πινακίδες κυκλοφορίας που εντοπίστηκε να οδηγεί 37χρονος αλλοδαπός σε περιοχή της Γερακινής, οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα φερόμενα μέλη της οποίας έκλεβαν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού από τουρίστες που πραγματοποιούσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Χαλκιδική.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου, καταλογίζει στην εγκληματική ομάδα 19 κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων, κατά το τελευταίο τρίμηνο, με τη συνολική τους αξία να προσεγγίζει τα 1,2 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους παθόντες. Τα επτά εξ αυτών εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ τα υπόλοιπα εκτιμάται ότι κατέληξαν στο εξωτερικό.

Ως μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται έξι άνδρες, όλοι υπήκοοι Βόρειας Μακεδονίας, εκ των οποίων οι τρεις συνελήφθησαν (ηλικίας 22, 24 και 37 ετών). Ταυτοποιήθηκαν ακόμη τα στοιχεία δύο ατόμων, 31 ετών, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο φερόμενος «εγκέφαλος», ενώ τα στοιχεία του έκτου δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά πρόκειται για συμπατριώτη τους.

Ως προς την μεθοδολογία τους, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες - ανάλογα με το ρόλο που είχε ο καθένας - εντόπιζαν τα οχήματα των ξένων παραθεριστών και στη συνέχεια παραβίαζαν τα καταλύματά τους, απ' όπου άρπαζαν τα κλειδιά των αυτοκινήτων, αλλά κι άλλα πολύτιμα αντικείμενα (χρήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές- συνολικής αξίας 60.000 ευρώ). Όσοι είχαν το ρόλο των οδηγών αναλάμβαναν να περάσουν τα κλεμμένα οχήματα εκτός ελληνικής επικράτειας, με προορισμό τη Βόρεια Μακεδονία και γι' αυτό το σκοπό χρησιμοποιούσαν κρυφά περάσματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πολυγύρου.

