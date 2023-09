Λάρισα

Κακοκαιρία “Elias” - Θεσσαλία: Όλος ο κρατικός μηχανισμός σε εγρήγορση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πόσες δυνάμεις διαθέτουν στη Θεσσαλία Πολιτική Προστασία, Πυροσβαστική, Στρατός και Αστυνομία.

-

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κλαδάρχης Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, υποστράτηγος Θανάσης Μπαλάφας, σε ενημέρωση από το Συντονιστικό Επιχειρήσεων στη Λάρισα για την κακοκαιρία, τη Δευτέρα στη Θεσσαλία υπάρχουν:

ο Στρατός,

η ΕΛΑΣ,

650 άτομα από το Πυροσβεστικό Προσωπικό,

140 οχήματα της Πυροσβεστικής,

βάρκες από την 3η, 4η , 7η κι 8η ΕΜΑΚ,

δυνάμεις από την 1η και την 2η ΕΜΟΔΕ,

3 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής και,

4 του στρατού

«Έχουμε προετοιμαστεί για το χειρότερο, αναμένοντας το καλύτερο. Μέσα σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι ήδη στην όλη περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, η Εύβοια, η περιοχή της Αττικής, η Πελοπόννησος είναι ήδη σε μερική γενική επιφυλακή γιατί τα φαινόμενα δεν περιορίζονται μόνο εδώ, απλά εδώ οι δυνάμεις είναι πιο ισχυρές γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι υποδομές της Θεσσαλίας ‘'έχουν τραυματιστεί'' από το προηγούμενο φαινόμενο, οπότε εδώ το φοβόμαστε λίγο περισσότερο», σημείωσε ο κ. Μπαλάφας.

Όπως είπε ο κ. Μπαλάφας υπάρχουν ήδη δυνάμεις σε όλα τα χωριά και τις περιοχές που είχαν πληγεί στην προηγούμενη κακοκαιρία. «Έχουμε δυνάμεις σε 3 κόμβους έτσι ώστε να έχουμε γρήγορη προσέγγιση σε όλα τα χωριά που είχε χρειαστεί την τελευταία φορά να τα εκκενώσουν. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συνεργαστεί μέχρι τώρα στην περιοχή της Θεσσαλίας, σε στρατό, περιφέρεια, Ελληνική Αστυνομία, εθελοντές και τέλος θέλω να ζητήσω τη βοήθεια του Έλληνα πολίτη, νομίζω ότι το πρώτο και πιο ισχυρό κύτταρο Πολιτικής Προστασίας είναι ο ενημερωμένος Έλληνας πολίτης που ακολουθεί σωστά τις οδηγίες», επισήμανε ο κ. Μπαλάφας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάρλα - Μητέρα 43χρονου: Τι κακό, Θεέ μου, έπεσε στο σπιτικό μας...

Μελίνα Παρασκάκη: Καταδικάστηκε η αναισθησιολόγος για τον θάνατο της 4χρονης

Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από 15χρονες μαθήτριες στο ίδιο σχολείο (εικόνες)