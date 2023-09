Εύβοια

Εύβοια: Εξαφανίστηκε 35χρονος πατέρας δύο παιδιών

Πού μπορεί να απευθυνθεί οποισδήποτε εντοπίσει τον άνδρα, ο οποίος έφυγε το πρωί της Δευτέρας από το σπίτι του και έκτοτε αγνοείται.

Ανησυχία έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία της Καρύστου από το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας evima.gr, εξαφανίστηκε από την περιοή 35χρονος πατέρας δύο παιδιών.

Ο άνδρας έφυγε από το σπίτι του το πρωί της Δευτέρας, και από τότε έχουν χαθεί τα ίχνη του καθώς δεν μπορεί κανένας από την οικογενειά του να επικοινωνήσει μαζί του. Ο 35χρονος είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, και ζει μόνιμα με την οικογενειά του στη Κάρυστο.

Η οικογένεια καλεί οποιονδήποτε έχει κάποια πληροφορία, να επικοινωνήσει με τις Αστυνομικές Αρχές της Καρύστου η στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017».

