Άρτα: Βρέθηκε ζωντανός ο εξαφανισμένος 38χρονος - Νεκρός ο πατέρας του

Πού εντοπίστηκε ο 38χρονος που αγνοείτω από την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με τον πατέρα του. Τραγικό τέλος για τον πατέρα του.

Σε ένα μαντρί στην Ανω Σεργούλα στη Φωκίδα βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος που είχε εξαφανιστεί καθοδόν από Λαμία για Αρτα, μαζί με τον πατέρα του την προηγούμενη εβδομάδα.

Τραγική ήταν η κατάληξη για τον 68χρονο πατέρα του που αγνοείτο, καθώς βρέθηκε νεκρός, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε ζωντανός λίγη ώρα νωρίτερα ο γιος του, σε ορεινή περιοχή της Φωκίδας.

Ο 38χρονος είναι γενικά καλά στην υγεία του, ωστόσο μοιάζει να μην συνειδητοποιεί ακριβώς το πού βρίσκεται.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες από τον ίδιο για το τι συνέβη και πού μπορεί να βρίσκεται ο πατέρας του, για τον οποίο συνεχίζονται οι έρευνες.

Τα ίχνη πατέρα και γιου χάθηκαν την περασμένη Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Τα ξημερώματα εκείνης της μέρας, ο 38χρονος γιος ξεκίνησε να πάει από την Άρτα στη Λαμία. Λίγο πριν το Καρπενήσι είχε τροχαίο και αργότερα μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Λαμίας. Στις 12:00 το μεσημέρι τον παρέλαβε ο πατέρας του και ξεκίνησαν μαζί για την Άρτα, με τα ίχνη τους στη συνέχεια να χάνονται μυστηριωδώς.

