Αρτα

Έγκλημα στην Άρτα: “Με πέτρα χτύπησα τον πατέρα μου στο κεφάλι”, είπε ο πατροκτόνος στους αστυνομικούς

Πατέρας και γιος ήταν αγνοούμενοι εδώ και μέρες. Ο γιος βρέθηκε σώος, ο πατέρας νεκρός.

-

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η διπλή εξαφάνιση πατέρα και γιου που εδώ και μια βδομάδα αγνοούνταν από την Άρτα καθώς ο 65χρονος πατερας εντοπίστηκε νεκρός. Ο 38χρονος γιος του εντοπίστηκε ζωντανός και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι τσακώθηκαν στη διαδρομή από τη Λαμία προς την Άρτα και ότι εκείνος χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι τον πατέρα του.

Στη σορό του άτυχου άνδρα θα διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι εντοπίστηκε ο 38χρονος γιος σε μια στάνη στην περιοχή Σεργουλα της Φωκίδας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν πολύ ταλαιπωρημένος και εξαντλημένος.

Ο 38χρονος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες ενω αναμένεται την επόμενη ώρα να δώσει πλήρη κατάθεση στους αστυνομικούς προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην διπλή υπόθεση εξαφάνισης.

Ηη σορός του πατέρα βρέθηκε μετά από υπόδειξη του 38χρονου, σε κοντινή απόσταση από το σημείο που εντοπίστηκε ο γιος του.

