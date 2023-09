Καρδίτσα

Κακοκαιρία “Elias”: Δύσκολη νύχτα για Καρδίτσα και Λάρισα - Εκκενώσεις οικισμών

Χωριά στη δίνη νέας θεομηνίας. "Φουσκώνουν" οι ποταμοί, απομακρύονται οι κάτοικοι. Κλειστά τα σχολεία στον Παλαμά. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Λάρισα.

Την απομάκρυνση από υπόγειους χώρους και σπίτια που είναι επικίνδυνα, καθώς ανεβαίνουν τα νερά σε όλους τους ποταμούς που διαρρέουν την περιοχή, ζητά με αποψινή ανακοίνωση από τους κατοίκους ο Δήμος Παλαμά.

Επίσης στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι για απομάκρυνση από ισόγειους χώρους, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να επιδεικνύουν ψυχραιμία, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών, Αστυνομίας, Τροχαίας, Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας, Δήμου και να ακολουθούν τις οδηγίες του προειδοποιητικού μηνύματος «112».

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και να είναι μάλιστα σε επιφυλακή ώστε αν χρειαστεί να μετακινηθούν άμεσα σε γειτονικά τους ψηλότερα σπίτια ή και στα σημεία που έχουν οριστεί σε κάθε οικισμό.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους Παλαμά Καρδίτσας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή του Παλαμά παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Καρδίτσα: Νέα αναστολή έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων στο δήμο Παλαμά

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους του οικισμού Αμπελώνα του δήμου Παλαμά Καρδίτσας προκειμένου να απομακρυνθούν προς Ιτέα λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στον οικισμό Αμπελώνα δήμου Παλαμά απομακρυνθείτε προς Ιτέα λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Την αναστολή της έναρξης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 για την ασφάλεια των μαθητών και πολιτών, αποφάσισε ο δήμαρχος Παλαμά κ. Γιώργος Σακελλαρίου.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Αρμένι και Νίκη Λάρισας προκειμένου να απομακρυνθούν προς Λάρισα λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αρμένι και Νίκη απομακρυνθείτε προς #Λάρισα μέσω Π.Ε.Ο Λάρισας - Βόλου λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Λάρισα: Μεγάλα προβλήματα από τα πλημμυρικά φαινόμενα στο νομό

Μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται λόγω της κακοκαιρίας στον δρόμο από Χάλκη προς Πλατύκαμπο, ενώ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει και το χωριό Σωτήριο το οποίο έχει για μια ακόμη φορά εκκενωθεί και από τους 200 περίπου κατοίκους.

Στον δήμο Κιλελέρ, σύμφωνα με πληροφορίες έσπασε το φράγμα του Γκουσμπασανιώτη και απειλεί τα χωριά Χάλκη και Πλατύκαμπος ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Πλατυκάμπου-Χάλκης.

Από το απόγευμα της Τετάρτης υπάρχουν νέες διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά κοντά στην πόλη . Χωρίς ρεύμα είναι το χωριό Νέο Περιβόλι του δήμου Κιλελέρ, ο οικισμός Αναγέννηση της τοπικής κοινότητας Μελίας στον δήμο Κιλελέρ και η Δήμητρα του δήμου Αγιάς.

Αρκετοί δρόμοι είναι αποκλεισμένοι σε όλη το νομό Λάρισας, αλλά και της Μαγνησίας.

Ειδικότερα, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, λόγω προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα (έντονη βροχόπτωση και μεγάλος όγκος νερού), έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων:

(α) στην Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου από τον Κόμβο 304 ΠΕΒ μέχρι την πόλη του Βόλου σε αμφότερα τα ρεύματα κυκλοφορίας (προς Βόλο & προς Λάρισα).

(β) στην Ε.Ο. Βόλου - Φαρσάλων από τη θέση «Κόκκινος» μέχρι τις Μικροθήβες σε αμφότερα τα ρεύματα κυκλοφορίας (προς Μικροθήβες & προς Βόλο).

Την ίδια στιγμή, τα παρακάρλια χωριά αντιμετωπίζουν κίνδυνο να πλημμυρίσουν εκ νέου. Μήνυμα του 112 εστάλη νωρίτερα στους κατοίκους στο Σωτήριο όπου έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση όπως και στο Αρμένιο.

Κλειστός ο δρόμος Λάρισας-Φαρσάλων

Την ίδια στιγμή, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, λόγω δυσμενών καιρικών φαινόμενων, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

(α) Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λάρισας - Φαρσάλων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας (χ.θ. 8+000) έως τα Φάρσαλα.

(β) Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Φαρσάλων -Βόλου, από τα Φάρσαλα έως τα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.

(γ) Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Φαρσάλων.

Εξαιρούνται:

α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας.

β. Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.?

