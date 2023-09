Ηράκλειο

Κατάληψη Ευαγγελισμού: Επιχείρηση εκκένωσης από την Αστυνομία (εικόνες)

Ζητήθηκε η συνδρομή δυνάμεων από όμορες περιοχές, υπό τον φόβο επεισοδίων.

Δύο καταλήψεις σε Αθήνα και Ηράκλειο, εκκενώθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις το πρωί του Σαββάτου, σε χώρους της Πολυτεχνειούπολης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνολικά οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 10 συλλήψεις.

Στους χώρους που τελούσαν υπό κατάληψη, ακόμη και επί 20 χρόνια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μονάδες υπολογιστών, σπρέι, πλήθος αφισών αναρχικού περιεχομένου, σακίδιο με στολή αεροπορίας, πανό, γάντια, χειρόγραφες σημειώσεις, τηλεβόας, αλλά και δεκάδες ρόπαλα, τσεκούρι, κράνη, αντιασφυξιογόνες μάσκες, δελτία ταυτότητας που δεν ανήκουν στους συλληφθέντες, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κιβώτια με πέτρες και υλικά κατασκευής αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την Κρήτη αναφέρει:

"Πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις εκκένωσης καταλήψεων σε χώρο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου Αττικής καθώς και σε κτίριο στο Ηράκλειο Κρήτης, που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι χώροι αποδόθηκαν σε εκπροσώπους των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Κατά την επιχείρηση στην Κρήτη, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) Κρήτης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

Στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 29 ρόπαλα, τσεκούρι, κράνη, αντιασφυξιογόνες μάσκες, δελτία ταυτότητας που δεν ανήκουν στους συλληφθέντες, μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κιβώτια με πέτρες και υλικά κατασκευής αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών".

