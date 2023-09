Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Διαμελίστηκε μπροστά στην κόρη της - Πώς μπλέχτηκε στην κρεατομηχανή (εικόνες)

Ανείπωτη τραγωδία στο Μεσολόγγι, με διαμελισμό γυναίκας, ενώ καθάριζε μηχανή του κιμά. Το δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια της κόρης της.

-

Μπροστά στα μάτια της κόρης της έχασε τη ζωή της η άτυχη γυναίκα που διαμελίστηκε στο Μεσολόγγι, προσπαθώντας να καθαρίσει κρεατομηχανή σε κρεοπωλείο.

Το δυστύχημα έγινε το βράδυ της Παρασκευής, όταν η γυναίκα με την κόρη της, που εργάζονταν μαζί στην καθαριότητα καταστημάτων, πήγαν στο κρεοπωλείο για να κάνουν τη δουλειά τους.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, η κόρη βγήκε στον δρόμο και φώναζε "βοήθεια". Ένας διερχόμενος μπήκε στο κρεοπωλείο και είδε το φρικτό θέαμα.

Η κόρη του θύματος, σε κατάσταση σοκ από όσα είδε να εκτυλίσσονται μπροστά της, ουρλιάζοντας προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει την τραγωδία και κατά πληροφορίες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, από όπου λίγο αργότερα έφυγε για φιλικό σπίτι, στο οποίο φιλοξενείται μαζί με τον ηλικίας 10 ετών αδελφό της.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τοι δυστύχημα, η γυναίκα είχε ξεκινήσει να καθαρίζει την κρεατομηχανή, όταν προφανώς χωρίς να το αντιληφθεί, τα μαλλιά της πιάστηκαν σε αυτήν και δεν μπόρεσε να απεγκλωβιστεί ή να κλείσει την μηχανή με τον άξονα που στροβιλιζόταν, με αποτέλεσμα να διαμελιστεί. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού της κράτησε ώρες και ολοκληρώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα.

Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι η άτυχη καθαρίστρια, έμενε στο Μεσολόγγι μαζί με τα δύο παιδιά, την 17χρονη κόρη της και αυτόπτη μάρτυρα της τραγωδίας και τον 10χρονο γιο της εδώ και δύο χρόνια, όταν χώρισε με τον σύζυγο της και βρέθηκε από την Αλβανία στην Αιτωλοακαρνανία.

Άνθρωποι που την γνώριζαν αναφέρουν ότι δούλευε μαζί με την κόρη της όλη την ημέρα, καθαρίζοντας μαγαζιά, για να συντηρηθεί η οικογένεια τους.

Πηγή εικόνων: onairnews.gr

