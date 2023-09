Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου μέσα στο οποίο διαμελίστηκε γυναίκα

Η 17χρονη κόρη της 50χρονης σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τους περίοικους και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό

Στην σύλληψη του ιδιοκτήτη του κρεοπωλείου στο Μεσολόγγι, μέσα στο οποίο έχασε χθες το βράδυ την ζωή της μία 50χρονη αλλοδαπή εργαζόμενη, προχώρησε η αστυνομία, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ως προς τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού, σύμφωνα με την αστυνομία, η 50χρονη πήγε κάποια στιγμή να καθαρίσει μία μηχανή κρέατος και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αρχικά εγκλωβίστηκε το κεφάλι της.

Στην συνέχεια, επιχειρώντας η 50χρονη να απεγκλωβιστεί, πιάστηκε στην μηχανή του κρέατος και το χέρι της.

Η 14χρονη κόρη της 50χρονης - όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στο Μεσολόγγι Κωνσταντίνος Φλαμής - σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τους περίοικους και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό

Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι η άτυχη καθαρίστρια, έμενε στο Μεσολόγγι μαζί με τα δύο παιδιά, την κόρη της και αυτόπτη μάρτυρα της τραγωδίας και τον 10χρονο γιο της εδώ και δύο χρόνια, όταν χώρισε με τον σύζυγο της και βρέθηκε από την Αλβανία στην Αιτωλοακαρνανία.

Άνθρωποι που την γνώριζαν αναφέρουν ότι δούλευε μαζί με την κόρη της όλη την ημέρα, καθαρίζοντας μαγαζιά, για να συντηρηθεί η οικογένεια τους.

