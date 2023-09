Χανιά

Χανιά - απάτη: Έταξε μηχανή και “έφαγε” εκατοντάδες ευρώ

Πώς ο επιτήδειος καθησύχασε το θύμα του και στη συνέχεια εξαφανίστηκε με τα χρήματα στο χέρι.

Τα 1.800 ευρώ που έδωσε για προκαταβολή "κλαίει" ένας 19χρονος από τα Χανιά, που είδε μια ψευδή αγγελία πώλησης μιας μοτοσικλέτας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, “τσίμπησε το δόλωμα” και επικοινώνησε με τον δήθεν πωλητή. Ο φερόμενος ως πωλητής έδωσε στον 19χρονο δύο τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους ο νεαρός μετέφερε το ποσό των 1.800 ευρώ και κατόπιν περίμενε το νέο του απόκτημα να φτάσει στο λιμάνι της Σούδας με το πλοίο της γραμμής.

Όπως μετέδωσε η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης cretalive.com , όταν ο 19χρονος πήγε στο λιμάνι διαπίστωσε ότι μοτοσικλέτα δεν υπήρχε, και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον δήθεν πωλητή, ο δεύτερος ισχυρίστηκε πως δεν πρόλαβε να τη βάλει στο λιμάνι και πως θα το έκανε την επόμενη ημέρα. Κάτι τέτοιο όμως δε συνέβη ενώ ούτε επιτεύχθηκε ξανά τηλεφωνική επικοινωνία, με αποτέλεσμα ο 19χρονος να καταφύγει στην Αστυνομία, όπου κατήγγειλε την απάτη σε βάρος του.

