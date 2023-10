Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Πότε θα γίνει η κηδεία της γυναίκας που διαμελίστηκε μέσα σε κρεοπωλείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Σάββατο συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, κατηγορείται για εργατικό δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο από αμέλεια.

-



Θρήνος στο Μεσολόγγι για τον φρικτό θάνατο της 50χρονης, όταν εγκλωβίστηκε στη μηχανή κρέατος που καθάριζε σε κρεοπωλείο της περιοχής. Σήμερα το απόγευμα συγγενείς και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στην άτυχη γυναίκα.

Η κόρη της βρίσκεται σε σοκ καθώς είδε μπροστά στα μάτια της την μητέρα της να χάνει τη ζωή της και μάλιστα με φρικτό τρόπο χωρίς να μπορεί κανείς να την βοηθήσει.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά, η 50χρονη καθάριζε τη μεγάλη κρεατομηχανή όταν πιθανότατα πιάστηκαν τα μαλλιά της.

Το Σάββατο συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, κατηγορείται για εργατικό δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο από αμέλεια.

Οι αρχές έχουν πάρει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να καταφέρεουν να απαντήσουν στο πώς ακριβώς πιάστηκε στην κρεατομηχανή η 50χρονη.

Όσοι γνώριζαν την 50χρονη μιλούν για μία γυναίκα που εργαζόταν ως καθαρίστρια σε πολλές επιχειρήσεις της περιοχής για να μεγαλώσει τα δύο παιδιά της.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραμ: Ματαιώσεις δρομολογίων την Κυριακή

Τατουάζ - Παππάς: Διάβασα αστείες ιστορίες, αλλά ιδού η έμπνευση… (εικόνες)

Ολλανδία: Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Βάασεν (βίντεο)