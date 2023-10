Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης

Ποια μέσα της πυροσβεστικής υπηρεσίας επιστρατεύτηκαν για να την κατασβέσουν. Το ακριβές σημείο όπου εκδηλώθηκε.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή Αγία Παρασκευή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης. Στο σημείο επιχειρούν 18 υπάλληλοι που έχουν σπεύσει με 8 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση και βρίσκεται σε ύφεση.

