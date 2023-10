Δωδεκανήσα

Βιασμός - Ρόδος: Συνελήφθη 17χρονος μετά από καταγγελία ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατήγγειλε η ανήλικη στις αρχές για το περιστατικό. Πού εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 17χρονος

-

Σοκ προκαλεί η είδηση για τον βιασμό μιας 16χρονης στη Ρόδο από έναν επίσης ανήλικο! Ειδικότερα, για βιασμό κατήγγειλε μια 16χρονη ημεδαπή έναν 17χρονο επίσης ημεδαπό ο οποίος και συνελήφθη την Κυριακή.

Ειδικότερα, η 16χρονη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ο νεαρός με την άσκηση βίας την υποχρέωσε σε σεξουαλική πράξη το περασμένο Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή «Ζέφυρος». Με τον νεαρό, όπως είπε στους αστυνομικούς, γνωρίστηκε την προηγούμενη ημέρα, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, και το Σάββατο κανόνισαν να συναντηθούν.

Ο βιασμός σύμφωνα με την 16χρονη τελέστηκε στις 8 το βράδυ του Σαββάτου στην παραλία του Ζέφυρου. Ο δράστης την οδήγησε στο σημείο που βρίσκονται τα ντους και με την άσκηση σωματικής βίας, της κατέβασε το εσώρουχο και την εξανάγκασε σε συνουσία, η οποία όπως είπε η 16χρονη, διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.

Η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και ο 17χρονος συνελήφθη στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής 1 Οκτωβρίου.

πηγή dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμανιάς

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)

Εορτολόγιο - 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα