Θεσσαλονίκη: Ταξιτζής καταγγέλλει ότι τον μαχαίρωσε διανομέας

Πώς σύμφωνα με την καταγγελία, ο δικυκλιστής μετά τη λεκτική διένεξη, εξαγριώθηκε και προχώρησε σε χρήση μαιχαιρού.

Ένα απίστευτο συμβάν καταγγέλλει ένας οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσλονίκης thestival.gr ο οδηγός ταξί καταγγέλλει ότι περίπου στις 12:00 νωρίτερα το μεσημέρι, για άγνωστο λόγο, διαπληκτίστηκε με διανομέα, ο οποίος -σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του- τον μαχαίρωσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δελφών με Πέτρου Συνδίκα, στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Ο οδηγός ταξί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου“.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά την καταγγελία.

Πηγή: Thestival.gr

