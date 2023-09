Κοινωνία

Καταγγελία 19χρονης για βιασμό: Ελεύθερος με όρους ο ταξιτζής

Η κατάθεση του οδηγού ταξί, μετά την καταγγελία της κοπέλας και η δήλωση του δικηγόρου του.

Ελεύθερος αφέθηκε με ομόφωνη απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέως ο 30χρονος οδηγός ταξί που συνελήφθη μετά από καταγγελία 19χρονης ότι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 17 Σεπτέμβριου την ακινητοποίησε και τη βίασε. Στον κατηγορούμενο επεβλήθη ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης μια φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας του. Ο κατηγορούμενος απολογούμενος αρνήθηκε ότι συνέβη το παραμικρό ανάμεσα στον ίδιο και στην καταγγέλλουσα και παρέθεσε αναλυτικά στοιχεία για τις διαδρομές και τα χρονικά σημεία της επίμαχης βραδιάς.

«Η ομόφωνη απόφαση της κ. Ανακρίτριας και της κ. Εισαγγελέως να αφεθεί ελεύθερος ο εντολέας μου -τον οποίο υπερασπίστηκα μαζί με τον εκλεκτό νέο συνάδελφο Μαρίνο Σταυρόπουλο- θεωρώ ότι είναι δίκαιη και απόλυτα σύμφωνη με το υλικό της δικογραφίας. Η συνεκτίμηση των πραγματικών περιστατικών τα οποία με ακρίβεια και χωρίς καμμία αντίφαση εξέθεσε ο κατηγορούμενος στην πολύωρη απολογία του και της αρνητικής ως προς τα ευρήματα ιατροδικαστικής έκθεσης, πιστεύω ότι ήταν καθοριστικά για τη λήψη της απόφασης αυτής.

Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι όταν οι Δικαστικοί Λειτουργοί κρίνουν με νηφαλιότητα και ψυχραιμία χωρίς να επηρεάζονται από δημοσιεύματα, περιρρέουσα ατμόσφαιρα και δήθεν κοινό περί δικαίου αίσθημα και λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με αποκλειστικό γνώμονα την συνείδηση τους και το υλικό της δικογραφίας τότε κερδισμένη στο τέλος είναι η Δικαιοσύνη».

