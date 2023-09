Κοινωνία

Άγιος Στέφανος - Βιασμός: 19χρονη κατήγγειλε οδηγό ταξί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος για 19χρονη στον Άγιο Στέφανο. Η καταγγελία της κοπέλας που οδήγησε στην σύλληψη του ταξιτζή.

-

Σοκ προκαλεί η καταγγελία μίας 19χρονης για βιασμό από έναν οδηγό ταξί στον Άγιο Στέφανο πριν από λίγες ημέρες, με την Αστυνομία να προχωράει στη σύλληψή του όταν τον εντόπισε στα Άνω Λιόσια.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση βιασμού, η 19χρονη μπήκε στο ταξί μαζί με μια 22χρονη στην Πλατεία Δροσιάς, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου ώστε να τους μεταφέρει στα σπίτια τους στον Άγιο Στέφανο.

Η 22χρονη βγήκε από το ταξί στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος της πλατείας του Αγίου Στεφάνου και ο οδηγός ταξί συνέχισε τη διαδρομή με τη 19χρονη. Ξαφνικά, σταμάτησε το ταξί σε μια άγνωστη οδό, κοντά στο σπίτι της στον Άγιο Στέφανο, την ακινητοποίησε πιάνοντας τα χέρια της και τη βίασε, όπως κατήγγειλε η κοπέλα.

Οι Αρχές έψαξαν όλα τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, βίντεο αλλά και την κατάθεση της 19χρονης, εντόπισαν τον οδηγό ταξί. Όταν έδειξαν τη φωτογραφία του στην κοπέλα, εκείνη τον αναγνώρισε ως τον δράστη του βιασμού.

Ο οδηγός ταξί εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε στα Άνω Λιόσια αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Διονύσου, με τη συνδρομή της ειδικής ομάδας της Υ.Α.Β.Α.Α. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τ.Α. Διονύσου, όπου και συνελήφθη, ενώ το όχημά του κατασχέθηκε.

Παράλληλα, η 19χρονη εξετάστηκε από ψυχολόγο και επιβεβαίωσε όσα κατήγγειλε με περισσότερες λεπτομέρειες ενώ κατά τη διάρκεια της εξέτασής της από ιατροδικαστή, δεν βρέθηκαν κακώσεις στο σώμα της, όμως τα ρούχα της κατασχέθηκαν και εστάλησαν σε εργαστήριο της αστυνομίας για περαιτέρω εξέταση.

Το προανακριτικό υλικό υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε για κύρια ανάκριση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κουρτουλμούς: Οι κατακτητές στην Κύπρο είναι οι Ελληνοκύπριοι, όχι η Τουρκία

Γλυκά Νερά - Εισαγγελέας: Ο πιλότος σκότωσε την Καρολάιν για να την εκδικηθεί

Revenge porn - Εύβοια: Εφιάλτης για μαθήτρια από “καυτή” φωτογραφία