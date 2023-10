Αχαΐα

Πάτρα - Bullying: Έσπασε τα δόντια συμμαθητή του σε πεζούλι

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της βίας μεταξύ ανηλίκων βρίσκεται σε σαφή έξαρση.

Η βία στα σχολεία της Πάτρας αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο με επεισόδια που πλέον γίνονται «ρουτίνα» για τις σχολικές κοινότητες.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Πάτρας pelop.gr τόσο στην Αστυνομία όσο και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπάρχει καταγγελία μητέρας μαθητή της Α’ Γυμνασίου στο 5ο Γυμνάσιο Πατρών για σοβαρό επεισόδιο με συμμαθητή του. Ο 13χρονος δέχθηκε επίθεση από τον συνομήλικό του, ο οποίος τον ακινητοποίησε από το κεφάλι, τον πέταξε σε πεζούλι και ο άτυχος έφηβος έπεσε με το στόμα στο μάρμαρο. Αποτέλεσμα, να σπάσουν τα δύο μπροστινά του δόντια. Το παιδί μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, εκεί του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες κα πλέον η μητέρα του αναζητεί ιδιώτη οδοντίατρο για να αποκαταστήσει τα δόντια του παιδιού της, φυσικά με δικά της έξοδα. Το περίεργο είναι (σύμφωνα με όσα η ίδια κατήγγειλε) ότι δεν εντοπίστηκαν οι γονείς του άλλου παιδιού.

Πάντως ο δευθυντής του σχολείου ενημέρωσε την καταγγέλλουσα μητέρα για τη διεύθυνση κατοικίας του 13χρονου. Ο νεαρός ήταν σε κατάσταση σοκ και ακόμη και σήμερα εκφράζει φόβο για την παρουσία του στο σχολείο. Πλέον, η υπόθεση θα λάβει τη δικαστική οδό, ενώ έρευνα διενεργεί και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πηγή: Pelop.gr

