Πάτρα: Εμβόλισε με αυτοκίνητο την εν διαστάσει σύζυγό του

Ο άνδρας έχει ορκιστεί να μετατρέψει σε κόλαση τη ζωή της εν διαστάσει συζύγου του με οποινδήποτε τρόπο. Την κακοποιεί μπροστά στα παιδιά τους.

Για τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες κακοποιητής πατέρας τριών παιδιών σπέρνει τον τρόμο, στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του, στην οδό Θεμιστοκλέους στην Πάτρα. Ο άντρας προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο το απόγευμα της Κυριακής. Άρχισε να τη χτυπά μέσα στο σπίτι σε όλα τα σημεία του σώματός της, βρίζοντάς την πως… έχει εραστή, και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών τους. Παρενέβησαν οι γείτονες, ο δράστης απέδρασε, όμως τη Δευτέρα το πρωί συνελήφθη και θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο με τις κατηγορίες, μεταξύ άλλων, της ενδοοικογενειακής βίας, της πρόκλησης σωματικών βλαβών και της εξύβρισης.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Πάτρας flamis.gr και στις 22 Ιουλίου 2023 ο εν λόγω άνδρας, εισέβαλε στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του αφού έσπασε την πόρτα και άρχισε να καταστρέφει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Μόλις η γυναίκα επέστρεψε, αντίκρυσε την απόλυτη καταστροφή με σπασμένη την πόρτα του διαμερίσματος, σπασμένα διάφορα είδη του σπιτιού και τον πρώην σύζυγό της να τη βρίζει.

Γείτονες που όπως σημείωσαν φοβήθηκαν «μην γίνει φονικό» ειδοποίησαν έντρομοι την Αστυνομία και κατήγγειλαν πως επίκειται γυναικοκτονία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα και διαπίστωσαν ότι είναι ο ίδιος που λίγες ημέρες πριν, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του στα Ταμπάχανα στη μίνι περιμετρική, είχε εμβολίσει (!) το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε η εν διαστάσει σύζυγός του με το νέο σύντροφό της, με αποτέλεσμα να υπάρξει τραυματισμός.

Πηγή Flamis.gr

