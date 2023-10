Λάρισα

Λάρισα - Κακοκαιρίες: Εξώδικο κατοίκων κατά Δήμου (εικόνες)

Ποια ακριβώς τα αιτήματα των κατοίκων και τι προειδοποιούν ότι θα κάνουν, αν δεν ικανοποιηθούν.

Σε απεύθυνση εξώδικης δήλωσης κατά του Δήμου τους και της κατά τόπον αρμόδιας Δημοτικής Επιχείρησης, με συγκεκριμένα αιτήματα ανακούφισης από τις επιπτώσεις της θεομηνίας προέβησαν οι κάτοικοι και δημότες της συνοικίας «Τεσσαράκοντα Μάρτυρες (ΑΤΑ)» της Λάρισας.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Λάρισας thessaliatv.gr με το εξώδικό τους οι κάτοικοι ζητούν γεννήτρια ρεύματος, μεγαλύτερες αντλίες υδάτων, έλεγχο και απολύμανση στις κατοικίες, απαλλαγή από δημοτικά τέλη και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, επίδομα ενοικίου στους απόρους, αποκατάσταση στα ολικώς κατεστραμμένα σπίτια, αφαίρεση του αγωγού από τις σιδηροδρομικές γραμμές και μηχανικό έλεγχο στατικότητας όλων των κτηρίων.

Ορίζουν μάλιστα προθεσμία δέκα ημερών για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους, διαφορετικά επιφυλλάσσονται να κινηθούν δικαστικά κατά του Δήμου.

Αναλυτικά το εξώδικο αναφέρει:

"Είμαστε μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας Τεσσαράκοντα Μαρτύρων (περιοχή Α.Τ.Α) της πόλης της Λάρισας. Στις 08/09/2023 κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφικής καταιγίδας με την ονομασία «DANIEL» τα σπίτια και οι δρόμοι των οδών Ελευθερίου – Ψυχικού-Μελιβοίας -Δοξαρά – Ανατολής πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα την καταστροφή των σπιτιών μας και του οικοκυριού μας. Είναι θαύμα που δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα καθώς τα νερά άρχισαν να μπαίνουν στα σπίτια μας περίπου 1:00πμ την 08/09/2023 όταν πολλοί από εμάς βρισκόμασταν στα κρεβάτια μας.

Το νερό που προκάλεσε όλη αυτή την καταστροφή στη συνοικία μας άρχισε να βγαίνει από τρία διαφορετικά σημεία (όλα δικής σας αποκλειστικά ευθύνης διαχείρισης):

α) στο τέρμα της οδού Ελευθερίου έχετε τοποθετήσει μηχανισμό άντλησης υδάτων (αντλιοστάσιο) το οποίο όμως λόγω του μεγάλου όγκου νερού που συγκεντρώθηκε σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος των εκεί εγκατεστημένων αντλιών, δεν προλάβαινε να τραβήξει εγκαίρως το νερό, και στη συνέχεια λόγω της διακοπής ρεύματος σταμάτησε να λειτουργεί, και οι σχάρες όμβριων υδάτων οι οποίες είναι τοποθετημένες στην οδό Ελευθερίου 20 ξεκίνησαν να βγάζουν νερά γιατί είναι συνδεδεμένες κατευθείαν με τον ποταμό Κουρμπασιώτη σε μεγάλο κλειστό αγωγό που καταλήγει εκεί, χωρίς να υπάρχει αντλιοστάσιο,

β) μεγάλη ποσότητα νερού εξέρχονταν από αγωγό που βρίσκεται κάτω από τις γραμμές του ΟΣΕ και ο οποίος έφερε ρωγμές και τρύπες σε διάφορα σημεία λόγω έλλειψης συντήρησης και

γ) λόγω της πίεσης του νερού άνοιξαν όλα τα καπάκια του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων με αποτέλεσμα λύματα και ακαθαρσίες να βγαίνουν με πίεση στο δρόμο προκαλώντας τεράστιο υγειονομικό πρόβλημα. Ακόμη και εντός των σπιτιών μας λύματα έβγαιναν από τις λεκάνες της τουαλέτας και ακόμη και σήμερα 23 μέρες μετά αδυνατούμε να αισθανθούμε υγειονομικά προστατευμένοι στα ίδια μας τα σπίτια καθώς το ύψος του νερού και των λυμάτων σε κάποια σπίτια ξεπέρασε μέχρι και τα δύο μέτρα.

Ήδη από το έτος 2019 σας έχουμε επισημάνει και εγγράφως τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε και ουδέποτε ανταποκριθήκατε στις οχλήσεις μας. Στο σημείο αυτό επικαλούμαστε και επισυνάπτουμε αιτήσεις ημών των κατοίκων τις οποίες και σας έχουμε αποστείλει σε ανύποπτο χρόνο και συγκεκριμένα στις 04/12/2019 την υπ’αριθμόν πρωτ. 12023/2019 και στις 03/07/2020 την υπ’ αριθμόν 5715/2020 στις οποίες και ζητούσαμε από εσάς να μεριμνήσετε ώστε να αποκατασταθούν τα προβλήματα τόσο στον μηχανισμό άντλησης υδάτων όσο και για στην συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης της συνοικίας μας.

Ουδέποτε τοποθετήσατε γεννήτρια στον μηχανισμό άντλησης υδάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσει το μοιραίο βράδυ καθώς υπήρξε διακοπή ρεύματος. Ουδέποτε συντηρήσατε ή διορθώσατε τις χρόνιες αδυναμίες του δικτύου αποχέτευσης με αντικατάσταση των φρεατίων ή την δημιουργία μεγαλύτερων αντλιών υδάτων.

Και ερωτάμε: 23 μέρες μετά την ολοσχερή καταστροφή που συνέβη σε σπίτια και περιουσίες μας τι πράξατε ως Δημοτική Υπηρεσία για να διορθώσετε τις πλημμέλειες σας; Ποιος από εσάς που φέρει την μεγαλύτερη ευθύνη ήρθε ώστε να αποτυπώσει τα λάθη και να πράξει τα απαραίτητα ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια γεγονότα ενόψει του χειμώνα που έρχεται;

ΔΕΝ πλημμύρησε η συνοικία μας μόνο λόγω της υπερχείλισης του ποταμού αλλά και λόγω πλημμελειών του δικτύου ομβρίων υδάτων και αποχέτευσης του οποίου την ευθύνη διαχείρισης έχετε αποκλειστικά εσείς. Έχοντας ήδη αδιαφορήσει στο παρελθόν για τα ζητήματα που μόνοι μας σας αναδείξαμε θα συνεχίσετε και τώρα να αρνείστε την ύπαρξη ευθυνών από μέρους σας;

Κατόπιν των ανωτέρω, διαμαρτυρόμεθα για την όλως αντισυμβατική συμπεριφορά σας, και ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ, όπως εντός ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ από την επίδοση της παρούσας, προσέλθετε και

Να τοποθετήσετε γεννήτρια ρεύματος και μεγαλύτερες αντλίες υδάτων ώστε σε μελλοντική νεροποντή να αποφευχθεί ο κίνδυνος να πλημμυρίσουν οι κατοικίες μας,

Να κατασκευάσετε νέο δίκτυο ομβρίων και αποχέτευσης ώστε να μην ανοίγουν τα καπάκια και να πετάγονται τα λύματα στο δρόμο

Να γίνει με δική σας μέριμνα έλεγχος από την υγειονομική υπηρεσία και απολύμανση των κατοικιών μας

Να απαλλάξετε όλους τους κατοίκους της περιοχής από δημοτικά τέλη, δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και θέρμανσης

Να καταβάλετε επίδομα ενοικίου για τους κατοίκους που αδυνατούν να διαμείνουν στις κατοικίες τους.

Να προβείτε στην άμεση αποκατάσταση ζημιών των σπιτιών που έχουν πάθει ολική καταστροφή.

Να ξηλώσετε και απομακρύνετε τον αγωγό που περνάει κάτω από τις γραμμές του ΟΣΕ

Να αναθέσετε σε πολιτικό μηχανικό πραγματογνώμονα να προβεί σε έλεγχο της στατικότητας των κτιρίων

Να προβείτε σε έργα εκβάθυνσης του ποταμού Κουρμπασιώτη που βρίσκεται πίσω από την οδό Ελευθερίου

Μετά την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, σας δηλώνουμε ότι

θα υποχρεωθούμε, να ασκήσουμε όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα μας, προκειμένου να προστατέψουμε τη ζωή, την υγεία και τις περιουσίες μας από μελλοντικές αμελείς και αντισυμβατικές συμπεριφορές Σας και θα αξιώσουμε την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης για την αποκατάσταση των φθορών που έχουμε υποστεί.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας, παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτήν προς την οποία απευθύνεται, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην οικεία έκθεση επιδόσεως".

Πηγή: Thessaliatv.gr

