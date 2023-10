Λασιθίου

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε στην θάλασσα - Νεκρός ο οδηγός

Η "τρελή πορεία" του αυτοκινήτου που έπεσε στην θάλασσα και οδήγησε σε τραγωδία.

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όταν ένα αυτοκίνητο μετά από τρελή πορεία κατάληξε στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλιακή της πόλης, όπου κάθε βράδυ περπατούν αρκετοί πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 83χρονο, έφυγε ανεξέλεγκτο προς τη θάλασσα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Δύτης βούτηξε για την ανάσυρση του ηλικιωμένου, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζεται ο 83χρονος να έχασε τις αισθήσεις του από παθολογικά αίτια με συνέπεια το αυτοκίνητο να πέσει στο νερό, αφού δεν βρέθηκαν ίχνη από φρενάρισμα, ωστόσο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Πηγή: creta24.gr

