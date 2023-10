Λασιθίου

Ιεράπετρα: Πτώμα εντοπίστηκε σε γκρεμό (εικόνες)

Τουρίστας βρέθηκε αντιμέτωπος με το μακάβριο εύρημα και κάλεσε τις Αρχές.

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε ένας αλλοδαπός τουρίστας το μεσημέρι της Πέμπτης τη στιγμή που έκανε πεζοπορία στην παραλιακή επαρχιακή οδό Τέρτσα Βιάννου - Βάτος Ιεράπετρας στον δήμο Βιάννου.

Ο περιπατητής αντιλήφθηκε ότι το άψυχο σώμα μιας γυναίκας βρισκόταν στο βάθος γκρεμού και άμεσα ενημέρωσε τις αρχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας ξεκίνησε επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού στην οποία μετείχαν 5 πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το πτώμα της γυναίκας στον γκρεμό βάθους τριών μέτρων δεν έχουν διευκρινιστεί. Πρόκειται για μία 79χρονη αλλοδαπή από την Ελβετία. Τα αίτια του θανάτου της θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία - νεκροτομή.

