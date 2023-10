Αχαΐα

Ναρκωτικά - Πάτρα: Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με 625 δενδρύλλια (εικόνες)

Ποιο είναι το παράνομο προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι δράστες

Χασισοφυτεία 625 δενδρυλλίων εντοπίσθηκε σε δασικό χωριό σε περιοχή της Φωκίδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, με τη συνδρομή ειδικής ομάδας αστυνομικών της ΕΚΑΜ. Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια ναρκωτικών, σε βάρος αγνώστων δραστών, οι οποίοι αναζητούνται για να συλληφθούν.

Ειδικότερα, χθες το πρωί Πέμπτη 5/10/2023, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και εξερεύνηση στην ανωτέρω περιοχή, κατά την οποία εντοπίστηκε, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, φυτεία κάνναβης, που περιβάλλονταν από πυκνή δασώδη βλάστηση, παρέχοντας της φυσική κάλυψη, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 625 δενδρύλλια, ύψους έως 1,5 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Παράλληλα, στον χώρο της φυτείας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σκαπτικά εργαλεία, σακούλες λιπάσματος, κουβάδες και πλαστικά δοχεία νερού, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την περιποίηση των δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και ένα γάντι.

Τα αντικείμενα περισυλλέχθηκαν ως πειστήρια από τον χώρο καλλιέργειας των δενδρυλλίων και θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις. Το παράνομο προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι δράστες εκτιμάται ότι θα κυμαινόταν από 624.000 ευρώ έως 936.000 ευρώ.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Πηγή: Pelop.gr

