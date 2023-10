Αχαΐα

Πάτρα: Ανήλικοι τραυμάτισαν ηλικιωμένη για να την ληστέψουν

Η άτυχη γυναίκα περπάταγε αμέριμνη στον δρόμο, όταν ομάδα ανηλίκων την πέταξε στο δρόμο με αποτελέσμα να χτυπήσει το κεφάλι της.

Θρασύτατη απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στην οδό Πανεπιστημίου, στην Πάτρα.

Ομάδα ανήλικων Ρομά τραυμάτισαν μία ηλικιωμένη για να την ληστέψουν.

Οι ανήλικοι δράστες δεν δίστασαν να την πετάξουν στο δρόμο με αποτέλεσμα η γυναίκα πέφτοντας να χτυπήσει στο κεφάλι και να τραυματιστεί!

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και περίοικοι έσπευσαν για βοήθεια στην ηλικιωμένη, ενώ ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ από την πλευρά τους αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της Ασφάλειας, έχουν προχωρήσει ήδη σε προσαγωγές.

