Νεκρός εντοπίστηκε ιερέας σε δύσβατη περιοχή

Τραγικός επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό ιερέα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 55χρονος ιερέας σε δύσβατη περιοχή της τοπικής κοινότητας Λαμπείας, στην Ηλεία, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες.

Οι οικείοι του 55χρονου που τον αναζητούσαν, ειδοποίησαν την αστυνομία και την πυροσβεστική και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Τελικά, εντοπίστηκε σήμερα σε δύσβατο σημείο δασικής περιοχής από πυροσβέστες της ορειβατικής ομάδας έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες μαζί με αστυνομικούς.

Η σορός του 55χρονου θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, προκειμένου να γίνει νεκροψία - νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο του.

