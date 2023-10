Καρδίτσα

Καρδίτσα: Συλλήψεις για δωροδοκία εκλογέων

Πως η αστυνομία αξιοποίησε πληροφορίες και έφτασε στους δράστες ανακαλύπτοντας τα σχέδιά τους.

Συνελήφθησαν το Σάββατο το μεσημέρι σε περιοχή της Καρδίτσας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σοφάδων, 3 άτομα, για το αδίκημα της δωροδοκίας εκλογέα, ενώ αναζητούνται ακόμη τέσσερα άτομα.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία οι τρεις συλληφθέντες και ένα από τα άτομα που αναζητούνται είχαν εξαγοράσει 500 ταυτότητες με αμοιβή 50 ευρώ η καθεμία, με διαμεσολαβητές μεταξύ δραστών και ψηφοφόρων τους άλλους τρεις δράστες που αναζητούνται.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ιδιόχειρες σημειώσεις και το συνολικό χρηματικό ποσό των 29.950 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καρδίτσας.

