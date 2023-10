Αχαΐα

Πάτρα: Επέμβαση Αστυνομίας για διανομή προεκλογικού υλικού έξω από εκλογικά τμήματα

Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για την παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας και κάλεσαν τις Αρχές να παρέμβουν.

Επέμβαση της Αστυνομίας προκάλεσαν, οι περιπτώσεις διανομής φυλλαδίων και εφημερίδων δημοτικής παράταξης και κόμματος στην Πάτρα, σε εξωτερικούς χώρους εκλογικών τμημάτων.

Οι αστυνομικοί έχουν κληθεί από πολίτες που έκαναν καταγγελίες από δύο εκλογικά τμήματα, κάνοντας λόγο για "τραπεζάκια" με προεκλογικό υλικό (αφίσες και φυλλάδια) που έχουν στηθεί έξω από αυτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτες έχουν ήδη ειδοποιήσει και τους δικαστικούς των εκλογικών τμημάτων, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται.

