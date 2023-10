Τοπικά Νέα

Πάτρα: Αστυνομικός σκαρφάλωσε σε μπαλκόνι για να σώσει ηλικιωμένο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε μία γειτονιιά όταν αστυνομικός δεν δίστασε να σκαρφαλώσει σε μπαλκόνι προκειμένου να σώσει έναν ηλικιωμένο με προβλήματα υγείας, ...

-

Ένας αστυνομικός δεν δίστασε να σκαρφαλώσει σε μπαλκόνι προκειμένου να βοηθήσει έναν ηλικιωμένο πολίτη στην Πάτρα.

Οι γείτονες του ηλικιωμένου, που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα υγείας, κάλεσαν την αστυνομία καθώς δεν τον είχαν δει από από το βράδυ της Παρασκευής. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σπίτι του ηλικιωμένου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο.

Για να μη χαθεί καθόλου χρόνος, ένας από τους αστυνομικούς αναρριχήθηκε από ένα περβάζι για να βρεθεί στο μπαλκόνι του ηλικιωμένου όπου τον βρήκε πεσμένο στο πάτωμα ανήμπορο να σηκωθεί. Σύμφωνα με το tempo24, πιθανότατα ήταν σε αυτή την κατάσταση από το προηγούμενο βράδυ.

Αμέσως μετά μπήκαν στο σπίτι και οι άλλοι δύο αστυνομικοί παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο ηλικιωμένο, εώς ότου ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να το παραλάβει.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Οκτωβρίου

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Σημεία για δωρεάν rapid test την Κυριακή