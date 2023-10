Κιλκίς

Κιλκίς - Εργατικό δυστύχημα: Τελευταίο μεροκάματο για 55χρονο

Δύο συλλήψεις για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με θύμα 55χρονο σημειώθηκε χθες το απόγευμα (Δευτέρα), σε εργοτάξιο στην περιοχή της Ειδομένης, στο Κιλκίς.

Όπως έγινε γνωστό, ο άτυχος άνδρας - εργαζόμενος σε τεχνική εταιρία - εκτελούσε εργασίες καθαρισμού των γραμμών του ΟΣΕ, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από μηχάνημα με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Συνελήφθησαν ο οδηγός του μηχανήματος και ο εργοδηγός της εταιρίας, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Α.Τ. Παιονίας.

